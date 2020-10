Chiara Ferragni, il figlio bacia una bimba: “Fosse stato un amico? Nessun problema, l’amore non ha limiti”

Nelle scorse ore, Chiara Ferragni ha deciso di condividere con i propri follower di Instagram – ormai oltre 21.6 milioni – un momento di profonda tenerezza che ha visto protagonista il suo piccolo Leone. La regina delle influencer, l’imprenditrice digitale per eccellenza, ha ripreso il figlio insieme all’amica Nina, che lo ha abbracciato e gli ha dedicato un dolcissimo bacio.

“E tu un bacino non glielo dai?”, si sente dire Chiara Ferragni nel video, che in poco meno di un’ora ha superato il mezzo milione di like. Leone, da bravo bambino obbediente, ha ricambiato il bacino, rendendo felice la bambina. Un frammento di quotidianità che ha solleticato però la curiosità di qualche seguace. “E se fosse stato con un suo amichetto, sarebbe scappato il bacino oppure è too much?”, domanda un utente, a cui Chiara Ferragni ha immediatamente replicato:

Se anche scappasse non sarebbe assolutamente un problema. Leo è nato in una famiglia che pensa che l’amore non abbia limiti.

La risposta dell’influencer conferma la sua totale apertura verso ogni forma d’amore, ciascuna identica alle altre per valore e rispetto. Lo scorso agosto, Chiara Ferragni si era schierata apertamente sui social contro una ragazza, convinta che l’inserimento di personaggi non eterosessuali nei cartoni animati rappresenterebbe una forma di indottrinamento:

Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay. Forse però cresce pensando che due uomini si possono amare come siamo abituati a vedere un uomo che ama una donna, ed allo stesso modo come una donna può amare una donna. Se crescendo capisce di essere gay si sentirà più accolto da una società in cui l’amore è amore, senza bisogno di etichette.

Dalla teoria alla pratica: Ferragni non si smentisce mai, fortunatamente.