Chiara Ferragni: “l’omofobia mi inorridisce, 2 uomini che si baciano? A Leone direi che sono 2 persone che si amano”

La youtuber ‘Morenamore‘ ha regalato omofobia a buon mercato su Instagram, prima di essere inondata di critiche e cancellare le proprie storie, salvate e ripubblicate da TrashItaliano.

Penso che sia più una cosa più che corretta, nel senso non è che per non discriminare i gay significa far crescere i propri figli con quella mentalità che se sei un uomo puoi andare con un uomo e se sei una donna puoi stare con un’altra donna. No, un bambino è un bambino, non puoi crescerlo con quella mentalità. Un bambino fai di tutto per crescerlo con quella mentalità, che se è un maschio deve stare con una donna, perché questa è la vita. Le scelta che hanno fatto i gay sono cavoli loro, ma la vita è un’altra.