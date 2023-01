Christian Hull, alla scoperta del TikToker che combatte il body-shaming con un OnlyFans gratuito

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

«Non me ne frega un cazzo se pensi che io sia grasso. Non è che non lo sappia. Sono molto consapevole. Ma non mi turba». Con queste parole Christian Hull, star di TikTok gay e podcaster australiano, ha zittito gli hater che sui suoi profili social lo criticavano per via del suo fisico sovrappeso. Da tempo il content creator utilizza le sue piattaforme social anche per sensibilizzare contro la discriminazione e il body-shaming, e ora sembra essere approdato a una nuova frontiera.

Hull, 36 anni, ha deciso di sfruttare tutte le potenzialità che i social media possono offrire per celebrare e dare più visibilità anche ai corpi sovrappeso e ha scelto quindi di aprire un account OnlyFans. Fin qui niente di particolare, verrebbe da dire. La cosa bella è che i contenuti dell’account di Hull saranno gratis.

Notoriamente, OnlyFans è celebre per essere la piattaforma social che ha rivoluzionato il modo di guadagnare con la pornografia. Una volta creato un account, è possibile postare foto sexy e hard, anche e soprattutto completamente nudi, e visibili solo agli utenti che sono abbonati al proprio account.

Creare un profilo in cui le proprie fotografie sono visibili gratis è un bellissimo controsenso che Chirstian Hull vuole utilizzare per mandare un messaggio e mostrare orgoglioso le proprie forme, dopo aver passato, come ha raccontato in un thread, il periodo della pubertà a odiare il proprio corpo: «Dal momento in cui ho raggiunto la pubertà ho odiato il mio corpo. Lo detestavo. Sembravo disgustoso e disgustoso. Pensavo che nessuno mi avrebbe mai trovata attraente».

«Dirò questo. La fiducia sopra ogni altra cosa è un attributo molto potente e sexy… Spero che queste foto vi aiutino a capire che le persone sono di grande supporto e quelle che non lo sono, lottano con il proprio corpo. Non odiano il tuo, ciò che odiano sono loro stessi»

Hull ha raccontato di essersi sentito ispirato a iniziare a pubblicare foto audaci dopo gli orrendi commenti ricevuti da Sam Smith per aver indossato una tuta attillata sul palco e per aver postato una foto in costume da bagno leopardato. Il caso aveva scatenato non poche polemiche online, con la maggior parte del popolo del web che si è schierato a difesa del cantante. A riguardo, la star di TikTok ha commentato: «Ecco un bellissimo essere umano che mostra quanto siano liberi e a loro agio, eppure abbiamo ancora persone che sentono il bisogno di farli vergognare. Penso che Sam Smith sia straordinario. Anche la sua fiducia è una caratteristica così attraente».

