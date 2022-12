Sam Smith replica al body shaming con un meraviglioso slip animalier – le foto social

0:00 Ascolta l'articolo

Un trionfo di like, di commenti positivi, di complimenti e cuoricini. Sam Smith ha trascorso le vacanze di Natale al caldo, in spiaggia, in attesa di tornare nei negozi di dischi con Gloria, sua ultima fatica.

Dopo aver sorprendentemente sbancato le classifiche di mezzo mondo grazie ad Unholy, singolo riuscito a conquistare la chart Billboard tramutando Sam e Kim Petras nel primo artista non binario e nella prima artista transgender a riuscire nell’impresa, Smith ha seminato scatti in costume che hanno travolto Instagram. Finalmente serenə nel proprio corpo, Sam ha smesso di nasconderlo, di viverlo con il timore di ricevere insulti e commenti denigranti.

Due settimane fa l’artista era stato inondato dai meme offensivi a causa di una scintillante tutina super aderente indossata sul palco del Capital’s Jingle Bell Ball. Archiviato il probabile fastidio iniziale, Sam ha tirato fuori uno slip animalier e l’ha sbattuto in faccia agli odiatori di professione.

Un ode alla body positivity che vede Smith in prima fila, con sempre più orgoglio e serenità. Volato in Thailandia insieme all’artista Jeffrey C. Williams, Sam ha raccolto centinaia di commenti, compreso quello di Arisa, altra paladina della body positivity che ha scritto “che adorabili queste tettine“. Tra gli artisti italiani che hanno risposto a Smith c’è anche Virginio, che ha commentato “That’s the way“.

