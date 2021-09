Chucky, il suo creatore spiega la svolta gay della serie tv

2 minuti di lettura

È ormai quasi tutto pronto per l’arrivo sul piccolo schermo di Chucky, prima serie tv interamente dedicata alla leggendaria bambola assassina, in onda Syfy e USA dal 12 ottobre. Come scritto il mese scorso, il giovane protagonista di Chucky, ovvero l’adolescente proprietario della bambola posseduta, sarà gay. Una novità motivata dal creatore di Chucky, Don Mancini, a sua volta dichiaratamente omosessuale da sempre.

Mancini, che ha anche diretto gli ultimi tre film di Chucky, è regista, sceneggiatore e produttore della serie firmata Universal Content Productions. Parlando con SFX, Don ha fatto notare che esistono elementi LGBT nel franchise horror dal lontano 1998, quando uscì al cinema La sposa di Chucky, di cui fu sceneggiatore e produttore esecutivo.

Dai tempi di Bride Of Chucky ho iniziato a iniettare deliberatamente specifici contenuti gay nel franchise”. “E con ogni film successivo, l’ho aumentati sempre di più. Quindi, portandolo in TV e avendo molto più spazio narrativo a mia disposizione, il che significa necessariamente molte più opportunità di esplorare personaggi e relazioni, mi sono reso conto che mi dava l’opportunità di essere davvero più personale, e persino autobiografico, di quanto non sia mai stato prima. Quindi nel personaggio di Jake, interpretato da Zack Arthur, ci sono molti elementi autobiografici.

Il 58enne continua: “Ha un padre, interpretato da Devon Sawa, che non è necessariamente molto a suo agio con la fiorente identità sessuale del figlio quattordicenne, e l’apparizione di Chucky nella vita di questo personaggio penso sarà sorprendente. O forse non così sorprendente per gli irriducibili fan che, ovviamente, sono ben consapevoli che Chucky stesso ha un lato queer”. “Questa è una parte importante della relazione di Chucky con questo nuovo ragazzo, Jake. Anche se Chucky è un prepotente, e anche se Chucky cerca di insinuarsi nella vita di questo personaggio in un modo molto oscuro, Chucky non è omofobo, non è un bigotto. È un killer di pari opportunità”.

Mancini, che è uno dei pochi autori del cinema horror dichiaratamente omosessuali, come il collega britannico Clive Barker, ha scritto tutti i film di Chucky, incluso il primo (Child’s Play) nel 1988.