CIG Arcigay Milano offre assistenza legale gratuita per le vittime di violenza omotransfobica

2 minuti di lettura

CIG Arcigay Milano ha rafforzato PRONTO, la linea amica di CIG Arcigay Milano che offre ascolto, sostegno e aiuto alle persone LGBT+ in difficoltà, con il nuovo servizio di assistenza legale per le vittime di violenza omotransfobica.

Fabio Pellegatta, presidente di CIG Arcigay Milano: “Le segnalazioni di violenza omotransfobica sono in aumento. Per questo motivo abbiamo deciso di integrare i nostri servizi di ascolto con un percorso strutturato e di assistenza legale professionale. Ci permetterà di verificare ogni singolo caso, valutare al meglio le condizioni per la denuncia e accompagnare la vittima nell’iter legale facendoci noi carico delle spese di processo. Mai come adesso è importante approvare il ddl Zan a tutela della nostra comunità. Sono molti i casi di violenza omotransfobica di cui riceviamo notizia e molti non vengono denunciati. Molteplici le motivazioni tra cui la paura di ritorsioni, perché la vittima ha timore di esporsi o perché non ha la disponibilità economica per affrontare un processo. Con PRONTO noi ci siamo, concretamente, per garantire inclusione e assistenza“.

Dopo il primo contatto i volontari formati verificano ogni singola richiesta al fine di fare un primo screening dei casi; chi desidera fare denuncia viene messo in contatto con un team di avvocati che verifica nel dettaglio le condizioni per procedere legalmente. Il servizio, per i casi ritenuti idonei, é totalmente a carico dell’associazione.

Con PRONTO, CIG Arcigay Milano si pone come interlocutore di riferimento grazie a una piattaforma multicanale che include una helpline telefonica, una e-mail amica, canali di ascolto sui social e assistenza in sede. Ad ascoltare ed essere vicino, un team di 40 volontari e volontarie.

Come contattare PRONTO

Accoglienza in sede, tutte le domeniche dalle 15:30 alle 19:30 presso la sede di CIG Arcigay in Via Bezzecca 3, Milano. Telefono Amico: 02 541 222 27 – lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 20 alle 23. Social Chat @ProntoCig: su Facebook Messenger o Instagram Direct, il lunedì, mercoledì o venerdì, dalle 19:30 alle 23. Mail Amica: [email protected].