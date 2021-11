Codacons, il calendario 2022 dedicato alle famiglie arcobaleno e non convenzionali

2 minuti di lettura

“Dove c’è cuore c’è casa” è il claim il nuovo calendario del Codacons firmato da Tiziana Luxardo, dedicato alle famiglie “non tradizionali”. Una famiglia italiana più reale e meno convenzionale, chiamata a raccontare nuove forme di affettività, di complicità e di genitorialità.

Famiglie omogenitoriali, allargate, gay, lesbo, trans, con figli o senza, ha sottolineato Luxardo. “L’intento è quello di trattare questo tema non da un punto di vista ideologico ma creando un impatto empatico ed emozionale: sono famiglie che funzionano da tanti anni, alcune intrecciano complicità nella vita, altre collaborazione sul lavoro, tutte sono basate sul rispetto. In questi dodici scatti ho voluto incorniciare ogni famiglia con un elemento di colore: un simbolico nastro arcobaleno che forma intorno a loro una casa”.

Scatti che raccontano storie di famiglie reali, di fatto, rompendo stereotipi per combattere l’omotransfobia. Tra le protagoniste del calendario c’è anche Giulia Talia, eletta Miss Cinema Roma 2020, ritratta insieme alla sua compagna. Giulia è stata la prima concorrente dichiaratamente omosessuale di Miss Italia. Spazio poi a Edda Billi, tra le prime lesbiche dichiarate d’Italia. Rivoluzionaria, “lesbofemminista” visionaria e poeta, è presidente onorario dell’AFFI e fondatrice della “Casa Internazionale delle Donne”. In posa troviamo anche Maria Laura Annibali, Presidente dell’Associazione Di’ gay project, insieme a sua moglie Lidia, oltre ad una famiglia allargata solida come una piramide, e un’anziana coppia, solo apparentemente tradizionale perché ha vissuto felicemente insieme 50 anni di “scelte sessuali diverse”.

“Ho voluto raccontare la realtà con l’obiettivo di scuotere le coscienze su un tema che tanto fa discutere“, ha commentato Tiziana Luxardo. “Desidero ringraziare il Codacons, e il suo Presidente Carlo Rienzi, per avermi lasciato la libertà di esprimermi e interpretare la realtà attraverso i miei scatti senza alcun condizionamento”.

“Se lo scorso anno aveva suscitato diverse polemiche il calendario dedicato alla rinascita del Paese colpito dalla pandemia, ‘Italienza’ – ha aggiunto il presidente Codacons, Carlo Rienzi – anche questo, al pari dello scorso anno, susciterà le proteste di moralisti e benpensanti”.

In testa al post la gallery con alcune delle immagini scattate da Tiziana Luxardo.