4 minuti di lettura

Un’estate intera passata a cercare l’abbronzatura perfetta e poi l’inevitabile “back to work” che porta via la tintarella? “Summer is a state of mind” verrebbe da dire. Per preservare il colorito tipico della stagione calda gli estimatori di quel certo summer feeling possono contare su alcuni prodotti di bellezza specifici, che ottimizzano l’abbronzatura preservandone l’equilibrio nel tempo, anche quando finisce l’estate. Scopriamo allora cosa sono e come agiscono i prolungatori di abbronzatura. Si tratta di prodotti che permettono di preservare la tintarella anche dopo l’esposizione al sole. Sono sostanzialmente dei doposole che garantiscono livelli ottimali di melanina e allo stesso tempo attivano importanti azioni idratanti e lenitive che frenano l’invecchiamento cutaneo. L’applicazione di creme doposole e prolungatori di abbronzatura permette in pratica di conservare la compattezza della pelle e ripristinare il film idrolipidico, contrastando la disidratazione e la conseguente desquamazione, che mette a rischio l’integrità dello strato cutaneo superficiale e l’uniformità della tintarella. Ogni pelle però ha esigenze specifiche e sul mercato esistono acceleratori e prolungatori di abbronzatura specifici per ogni caso: è importante scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Per aiutarti nella scelta, vogliamo proporti alcune soluzioni specifiche da acquistare in profumeria, in farmacia o persino online, per prolungare l’abbronzatura fino a un mese. Per una sensazione d’estate senza fine.

Lancaster Gold Tan Maximaizer Lotion

Il cuore della formula, composta per oltre l’85% da ingredienti di origine naturale, è attivato da una sinergia di tecnologie mirate a favorire l’auto-riparazione cutanea dopo l’esposizione al sole e a prolungare l’abbronzatura dorata. Oltre alla lozione, la linea contempla anche un siero viso e un olio per gli amanti delle texture caraibiche.

Caudalie Lait Après-Soleil Prolungateur de Bronzage

Lenisce la pelle e prolunga l’abbronzatura con latte di cocco, aloe vera, acqua d’uva bio ed estratto naturale di piselli. La formula è sicura anche sulle pelli sensibili poiché priva di alcol e siliconi. Disponibile in un nuovo formato maxi da 400ml. In Farmacia.

Institut Esthederm After Sun Tan Prolonging Body Lotion

Tra i migliori trattamenti per prolungare l’abbronzatura troviamo il latte copro Institut Esthederm After Sun Tan Prolonging Body Lotion. Oltre a lenire la pelle, ridurre efficacemente la comparsa delle rughe e prevenire l’invecchiamento precoce, rinvigorisce lo splendore dorato della pelle anche dopo le vacanze. Usatelo quotidianamente al posto della solita crema idratante e – per ottenere un effetto glow – ricordatevi di esfoliare delicatamente la pelle con uno scrub.

Oway After-Sun Body Balm

Dalla texture morbida, punto d’incontro perfetto tra un latte e una crema corpo, questo balsamo cremoso ma leggero idrata e ristruttura l’epidermide, in modo particolare dopo l’esposizione al sole, ma anche sul lungo periodo preservando l’abbronzatura. Con calendula biodinamica, è realizzato con il 100% di ingredienti di derivazione naturale e caratterizzato da formula cruelty free e vegana.

Collistar Doccia-Shampoo Dopo Sole Idratante Restitutivo

Appositamente studiato per le pelli abbronzate, questo doccia-shampo dalla texture idrogel è caratterizzato da una formulazione che si avvale di selezionati tensioattivi di derivazione naturale e di principi funzionali restitutivi e super emollienti. Delicatissimo, neutro, totalmente biodegradabile e assolutamente privo di alcalinità, il preparato svolge un’azione coadiuvante nel mantenimento dell’abbronzatura.

Leocrema Doccia Dopo Sole Rigenerante Cocco

La formulazione, arricchita con un complesso multivitaminico e con estratto di cocco, è specificatamente studiata per idratare e rigenerare la pelle stressata e inaridita dai raggi solari. Inoltre aiuta a proteggere a lungo l’abbronzatura.

Rougj+ ExtenderBronz

Crema dalla texture leggera ideale per perfezionare, sigillare e mantenere l’abbronzatura. Il Ronacarebronzyl all’interno della formulazione permette di mantenere il colore raggiunto anche in assenza di sole. Con olio di mandorle dolci, dall’azione emolliente, nutritiva ed elasticizzante. In Farmacia e Parafarmacia.

In apertura, foto di Tim Mossholde © pexels