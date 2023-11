6 regali di Natale queer da fare allǝ tuǝ amicǝ nerd senza foraggiare il rainbow washing

3 min. di lettura

In mano abbiamo un gingerbread latte ormai ghiacciato, e le punte dei nostri nasi sono intorpidite dal gelo. Le serrande si abbassano inesorabilmente e ci ritroviamo ancora a mani vuote: è quel gioioso periodo dell’anno in cui la ricerca del regalo di Natale perfetto riesce a dissolvere in un solo pomeriggio tutto lo spirito festivo donatoci dal trimestre antinflazione.

Il Black Friday ce lo siamo giocato – per ragioni etiche, s’intenda, non perché abbiamo deciso di mettere tutto in mano alla fortuna e aspettare che l’idea geniale si manifestasse davanti a noi come il fantasma del Natale passato durante l’ennesimo rewatch di “Una mamma per amica”.

E sulla lista rimane, come sempre, solo lǝi. Tuttǝ abbiamo quell’amicǝ che incarna quello stereotipo bonario del gaymer: queer, appassionatǝ di videogiochi e giochi da tavolo, ha la luce staccata perché i soldi dell’ultima bolletta li ha spesi tutti in Funko Pop perché “è un ottimo investimento per il futuro, tu di collezionismo non capisci niente“.

Il suo regalo è sempre quello più difficile. Ad optare per un libro facciamo danno, perché se non si tratta dell’edizione limitata rilegata in pelle di elfo del Signore degli Anelli potrebbe indignarsi, a regalargli un buono Steam lo stiamo condannando a mesi di indecisione su come spenderlo. Niente soldi in busta perché quello rimane dominio esclusivo dellǝ nonnǝ.

Per fortuna, non tutto è perduto: abbiamo stilato una lista apposita per soddisfare il palato geek dell’amicǝ più esigente. Buona notizia numero due: ogni prodotto è venduto da uno small business su Etsy, quindi non andrai a finanziare il rainbow washing natalizio delle multinazionali!

Dadi arcobaleno per l’amicǝ che gioca a D&D

Per il pixie barbaro che non deve chiedere mai. Non possiamo assicurare la buona riuscita della campagna, ma sicuramente questi adorabili dadi rainbow non passeranno inosservati. Fantastici per scovare lǝ omofobǝ ai tavoli da gioco in fumetteria.

Spillette Pokémon con bandiere queer

Non è mai troppo presto per pensare al Pride. E non si è mai troppo vecchi per i Pokèmon. Se lǝ vostrǝ amicǝ geek ha avuto il coraggio di difendere Scarlatto e Violetto a costo della reputazione, è lǝ fan accanitǝ perfettǝ per una spilletta unica nel suo genere, da esibire alla prossima marcia Pride.

Tote bag per il tuo gaymer preferito

Con una tote bag si fa sempre centro. Comoda e pretenziosa al punto giusto, è perfetta per trasportare i 300 chili di manuali di Warhammer Fantasy per la sessione – o, con dovuta imbottitura, il portatile da gaming in aula studio.

LGBaldur’sGateIIIT

Baldur’s Gate III è il titolo più queer dell’anno, un mix perfetto tra ambientazione fantasy e kinky sex tra elfi, mezz’orchi, tiefling e chi più ne ha più ne metta. L’amicǝ nerd e bisessuale apprezzerà sicuramente questa t-shirt, anche se non sai di cosa stiamo parlando.

Calendario queer

Dove segnare tutte le prossime uscite su Steam? Grazie a questo coloratissimo calendario queer, lǝ tuǝ amicǝ geek non si perderà più una data!

Pride Icebreaker Game

Per l’amicǝ nerd che alla serata tributo a Cher se ne sta in un angolo a giocare alla Switch, l’innovazione nei giochi da tavolo ha fatto passi da gigante. Con l’esca perfetta, chissà che anche lǝi non riesca a trovare unǝ partner da portare al prossimo Pride…