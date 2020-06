Il corpo dei Marines USA celebra il Pride e zittisce gli omofobi

Introdotto per la prima volta nel 1993 da Bill Clinton, il ‘Don’t Ask Don’t Tell‘ impediva ai reclutatori militari di chiedere informazioni sull’orientamento sessuale di un candidato. Concetto di fondo apparentemente positivo, se non fosse che vietava alle persone LGBT nell’esercito di fare coming out. Circa 14.000 persone sono state cacciate causa ‘Don’t Ask Don’t Tell‘, contribuendo ad alimentare un ambiente di lavoro tossico e uno stress di non poco conto per i soldati omosessuali, terrorizzati dal licenziamento. Nel dicembre del 2010 Barack Obama firmò la sua abrogazione, diventata ufficiale nel settembre del 2011.