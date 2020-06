La Corte Suprema USA, sentenza storica: “incostituzionale licenziare qualcuno perché LGBT”

Una sentenza particolarmente attesa. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che un lavoratore non puo’ essere licenziato perchè LGBT. La sentenza è arrivata con un voto di 6 favorevoli e 3 contrari, ovvero i giudici Samuel Alito, Brett Kavanaugh e Clarence Thomas. A votare al fianco dei giudici di nomina democratica anche il presidente della Corte John Roberts e il giudice conservatore Neil Gorsuch, di sponda repubblicana.

La sentenza, tutt’altro che scontata vista la svolta a ‘destra’ della Corte grazie alla Presidenza Trump, sottolinea come il titolo VII del Civil Rights Act del 1964 protegga non solo dalla discriminazioni basate sulla razza o la religione ma anche da quelle basate sull’orientamento sessuale o sull’identita’ di genere. Sono stati messi in discussione una serie di casi tra cui Bostock V Clayton County, R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc contro Commissione per le pari opportunità lavorative e Altitude Express contro Zarda. Il caso R.G. & G.R. La Harris Funeral Homes Inc riguardava principalmente dipendenti trans. È stato quindi riconosciuto che li’ dove la legge parla di ‘sesso‘, non si riferisce solo alla potenziale discriminazione delle donne.

“Un datore di lavoro – si legge nella sentenza – che licenzia un individuo per il fatto di essere omosessuale o transgender licenzia quella persona per caratteristiche o azioni che non avrebbe messo in discussione nei membri di un sesso diverso. Il sesso svolge un ruolo necessario e indiscutibile nella decisione, esattamente ciò che il Titolo VII vieta“.