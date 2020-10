Dan Palmer, l’ex rugbista fa coming out: “Ero pronto a morire piuttosto che far sapere agli altri che fossi gay”

Dan Palmer ha 32 anni ed è un ex giocatore di rugby che ha deciso di fare coming out dalle pagine del Syndey Morning Herald. Ex vice-capitano della squadra di Super Rugby ACT Brumbies, Palmer venne selezionato nel 2012 per giocare una partita con la nazionale australiana di rugby, i celebri Wallaby. Il suo coming out lo rende di fatto il primo Wallaby ad aver dichiarato la propria omosessualità. Dopo la sua carriera in Australia, ha giocato per la squadra francese FC Grenoble. Ora è un allenatore e sta studiando per un dottorato di ricerca.

Al culmine della sua carriera, Dan si ritrovava a piangere fino a quando non riusciva ad addormentarsi, perché timoroso che qualcuno potesse scoprire il suo orientamento sessuale. “Stavo vivendo un sogno, ma intrappolato in una falsa narrazione”.

Ero incredibilmente frustrato, arrabbiato e disperatamente triste. Disprezzavo me stesso e la vita che stavo vivendo. La maggior parte delle notti, piangevo fino a dormire e abitualmente mi intorpidivo con un pesante cocktail di oppiacei.

In Francia, in tal senso, Dan ha toccato il fondo, svegliandosi da un’overdose di antidolorifici in una pozza del suo stesso vomito.

Ho fantasticato di scomparire, cambiare il mio nome e ricominciare la mia vita. Non è un’esagerazione dire che la mia morte è stata preferibile a chiunque scoprisse che ero gay.

Un incubo vissuto nel più totale silenzio fino ai 25 anni, quando si è confidato con un amico, a Londra. “Ricordo di non essere stato in grado di dirgli una parola finché non ci siamo seduti in un ristorante, dove ho pianto in modo incontrollabile per minuti, prima di fargli leggere una lettera che avevo scritto sul mio telefono. Non ricordo cosa abbia detto dopo aver letto il mio messaggio, ma ricordo che aveva capito. È stata la prima persona a cui ho detto di essere gay nei miei primi 25 anni sul Pianeta Terra”.

Parlarne per la prima volta portò un po’ di sollievo al povero Palmer, che decise però di dare un taglio netto alla propria vita, abbandonando il rugby per iscriviersi all’università. Ma ora temeva che le persone potessero considerarlo ‘inaffidabile’, dopo aver mentito per così tanto tempo.

Ero un esperto nell’interpretare il ruolo che ci si aspettava da me, nel mantenere il personaggio immaginario che era stato creato.

Poi sono arrivate le ripetute e folli parole di Israel Folau, rugbista cristiano evangelico licenziato da Rugby Australia nel 2019 dopo aver scritto che i gay sarebbero finiti tutti all’inferno. E qui Palmer ha capito l’importanza di dichiararsi.

Per me, ciò che è più importante del danno che ha causato al rugby è il profondo impatto che ha indubbiamente avuto sui ragazzi che lo ammiravano e che lottano ogni giorno per comprendere la loro sessualità. Non vedrà mai l’impatto che ha avuto su questi giovani, ma se potesse, dubito che potrebbe vivere bene con sè stesso. Per fortuna, dalla mia esperienza nel rugby, opinioni come quelle di Israel sono l’eccezione, non la regola.

In Australia il coming out di Palmer è stato travolto dagli applausi, con gli stessi rugbisti della nazionale che si sono voluti complimentare con lui. “Dan Palmer è uno dei migliori uomini che abbia mai conosciuto e con cui ho giocato a rugby“, ha scritto David Pocock, mentre l’attuale capitano dei Wallabies Michael Hooper ha così commentato: “Sono davvero felice per Dan. È un grande ragazzo, è un grande wallaby … Le sue parole parlano ad alta voce. “