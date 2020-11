Dashing in December, primo trailer della rom-com natalizia LGBT di Paramount Network

Sarà un Natale tv mai visto prima, per quanto riguarda il livello di inclusione LGBT. Dopo il film Hallmark a tinte gay, il film Lifetime con coppia gay, I Hate New Years della Tello Films e la commedia romantica Hulu con Kristen Stewart e Mackenzie Davis innamorate, anche Paramount Network ha calato il suo asso da novanta.

Dashing in December, oggi trainato dal primissimo trailer, è infatti una rom com natalizia con coppia gay protagonista. Sul set l’argentino Juan Pablo Di Pace, volto di Fuller House, l’iconica Andie MacDowell e il bel Peter Porte di The Young and the Restless.

Quest’ultimo interpreta Wyatt, ragazzo educato che torna nella sua città natale per le vacanze. Lungo la strada incontra Heath, ragazzo dal cuore d’oro. Tra i due, neanche a dirlo, scoccherà la scintilla. Un film chiaramente stracolmo di romanticismo in salsa natalizia, con Meghan Hooper, EVP e Head of Original Movies and Limited Series della Paramount, che ha così descritto il tutto: “Questo progetto rimarca l’importanza di una narrazione inclusiva, il potere dell’amore e lo spirito delle vacanze”.

Dashing in December andrà in onda su Paramount Network il 13 dicembre.