Jonathan Bennett di Mean Girls sarà il protagonista del primo film natalizio gay di Hallmark

Oggi 39enne, Jonathan Bennett diventava famoso nel 2004 in quanto colpo di fulmine di Lindsay Lohan nel cult Mean Girls. Passati 16 anni la Lohan è scomparsa dai radar hollywoodiani mentre Bennett ha fatto coming out e si è felicemente fidanzato con Jaymes Vaughan. Ebbene Jonathan tornerà presto in tv in quanto tra i protagonisti di The Christmas House, primo storico film natalizio a tinte gay di Hallmark, in uscita il 22 novembre.

La storia ruoterà attorno a Brandon (Bennett) e a suo marito Jake (Brad Harder), in visita ai genitori del primo per le vacanze di Natale, durante le quali saranno in trepidante attesa di una telefonata relativa all’adozione del loro primo figlio. Robert Buckley di One Tree Hill interpreterà il fratello di Brandon, Mike, mentre Treat Williams e Sharon Lawrence i suoi genitori.

The Christmas House farà la Storia in quanto primo film natalizio gay di Hallmark, che ha deciso di essere più diversificata nel rappresentare anche le famiglie non tradizionali. Bennett si è detto “così orgoglioso” di essere stato coinvolto in questo “fantastico progetto”.

Michelle Vicary, EVP, Programming, ha dichiarato: “Il nostro tavolo per le vacanze è più grande e più accogliente che mai. I film di quest’anno riflettono la nostra rappresentazione più diversificata di talenti, narrazioni e famiglie, tra cui The Christmas House con una trama su una coppia gay che cerca di adottare il loro primo figlio. I nostri film sono radicati nel calore e nella positività, tra connessioni significative, riunioni di famiglia e tradizioni: una formula vincente che speriamo porterà milioni di spettatori alla tanto necessaria leggerezza e allegria natalizia alla fine di un anno difficile”.

Questo titolo a tinte gay di Hallmark segue l’annuncio di The Christmas Setup, primo storico film gay di Lifetime. In questo caso Ben Lewis, meglio conosciuto per il ruolo di William Clayton nelle ultime due stagioni di Arrow, interpreterà Hugo, un avvocato di New York che torna a Milwaukee per trascorrere il Natale con la sua migliore amica Madelyn (Ellen Wong) e sua madre, Kate (Fran Drescher). A sua insaputa, Madelyn ha fatto in modo che Hugo incroci Patrick – interpretato dal vero marito di Lewis, Blake Lee – suo amico del liceo e sua storica cotta, che è tornato in città dopo aver sfondato nella Silicon Valley. Mentre tutti si godono le festività natalizie locali, e l’attrazione reciproca tra Hugo e Patrick si fa tangibile, tutto cambia quando Hugo riceve la notizia di una grande promozione che lo obbliga ad un trasferimento a Londra. Cosa fare?