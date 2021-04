David Wojnarowics. Le opere più note dell’artista queer, visionario e ribelle per eccellenza

Cantante (nella band dei 3 Teens Kill 4), scrittore, attivista per i diritti delle persone affette da AIDS, fotografo, videomaker, pittore (le sue opere sono oggi presenti nelle collezioni del MoMa e di altre importanti istituzioni museali). Questo e molto altro fu David Wojnarowics, un’artista che, con il suo lavoro creativo inserito in una dimensione personale e fortemente politica, riuscì a diventare un idolo, una star, seppur non convenzionale.

David fece assai rumore in un’America bigotta e conformista.

La sua vita complicata (fu stuprato, rapito, abbandonato in un orfanotrofio, costretto a vivere per strada e prostituirsi) emerge dalle sue opere con un’espressività senza precedenti, sbalorditiva. L’alienazione di un’artista ai margini della società è, in particolare, il filo conduttore delle sue opere.

È attraverso il racconto di sé stesso che David riuscì a dare un tono fortemente politico a ciò che faceva. Lottò senza sosta contro il conformismo, l’avidità delle multinazionali, la violenza del capitalismo, l’omofobia e i limiti posti alla libertà individuale dai governi repressivi.

Molte delle opere di Wojnarowicz mescolano immagine, autobiografia e attivismo politico, tenerezza e rabbia.

Omosessuale, David era profondamente impegnato per la comunità LGBTQIA e diede il suo supporto ad ACT UP, facendo il possibile per informare la gente sulla pandemia da AIDS, malattia che aveva colpito anche lui e che lo portò ad una morte prematura, nel 1992, all’età di 38 anni.

Si attirò le antipatie e gli attacchi dell’America conservatrice, perbenista e moralista. Attacchi che ancora oggi, a 30 anni dalla sua morte, persistono (un’esposizione recente, allo Smithsonian’s National Portrait Gallery di Washington, ha attirato minacce di scomunica e ha costretto l’istituzione museale ad abbassare il capo).

Qui di seguito le opere principali dell’artista, molte delle quali sono da considerarsi arte queer. Le opere che, in particolare, meritano di essere conosciute anche qui in Italia, dove dell’artista se ne parla ancora fin troppo poco.

Le opere più famose di David Wojnarowics