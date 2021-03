Arte Queer: 11 capolavori storici da scoprire

Scoprire capolavori di arte queer è spesso difficile. Non sono tanti i musei nel mondo che danno spazio ad artisti LGBTQ e alle loro opere a tematica. Sono circa una decina e ci vuole un biglietto d’aereo per raggiungerli. A volte però i capolavori di certi artisti hanno destato l’interesse di grandi istituzioni museali, come il Tate Modern di Londra ed il Moma di New York.

Le 11 opere che abbiamo selezionato sono di certo pochissime in confronto alla quantità di capolavori di arte queer che meritano di essere conosciuti. Abbiamo però voluto dedicare ad ognuna di queste opere una descrizione approfondita e regalarti questo piccolo tour virtuale alla scoperta di meravigliosi pezzi d’arte.

Fai ora tap o click su Avanti.

11 capolavori storici