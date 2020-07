DDL Zan, l’attacco di Berlusconi: “Forza Italia non può condividerla né sostenerla”

Dopo una giornata al cardiopalma e una criticata riformulazione di un emendamento annunciata dal relatore Alessandro Zan con tanto di intesa raggiunta con i vertici di Forza Italia in Commissione Giustizia, la doccia fredda targata Silvio Berlusconi.

Il grande capo del partito ha infatti affossato la legge contro l’omotransfobia e la misoginia, scegliendo da che parte stare. Con i compagni di merende Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

“La legge Zan sull’Omofobia rappresenta un passo indietro sul piano della libertà d’espressione che un movimento liberale come Forza Italia non può condividere né sostenere“, ha precisato Berlusconi, come riportato da AdnKronos. “In questi giorni i nostri rappresentanti in Commissione Giustizia alla Camera hanno svolto un prezioso lavoro per limitare i danni della nuova disciplina, ma il testo è comunque lontanissimo dalla nostra cultura giuridica dei diritti e delle garanzie. Per questo il voto di Forza Italia non potrà che essere contrario“.

“Garantiremo naturalmente – come sempre accade in queste materie – la libertà di coscienza di chi volesse votare in dissenso dal gruppo, ma posizioni individuali, certamente legittime in un grande partito liberale, non costituiscono la linea del nostro Movimento“, ha proseguito Berlusconi. “Forza Italia è l’unica forza politica a rappresentare in modo coerente la cultura politica liberale e cristiana. La tutela della famiglia, della vita in ogni sua fase e dei diritti dei minori fa parte della nostra carta dei valori e dei nostri principi fondanti. Ovviamente da liberali siamo anche assolutamente contrari ad ogni discriminazione basata sugli orientamenti sessuali o sugli stili di vita, ma questo risultato va garantito senza bisogno di leggi speciali che mettono in pericolo la libertà di opinione e di espressione. Ogni discrezionalità su questa materia si presta ad abusi pericolosissimi“.