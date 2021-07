DDL Zan, Mirabelli insiste: “Non si può trattare con la Lega che è d’accordo con Ungheria e Polonia”

2 minuti di lettura

Una partita a scacchi. Entro martedì saranno presentati da tutti i partiti gli eventuali emendamenti al DDL Zan, con Matteo Renzi che ha spiazzato tutti. Ancora una volta. Se solo 48 ore fa Ivan Scalfarotto aveva annunciato almeno un emendamento di Italia Viva per sostituire i termini “identità di genere” e “orientamento sessuale”, Renzi ha precisato a LaRepubblica che “ci saranno degli emendamenti presentati da altre forze politiche, non da Italia Viva“. D’altronde se IV presentasse degli emendamenti al DDL Zan, e quegli emendamenti venissero appoggiati da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, il DDL andrebbe automaticamente incontro a modifiche, con il partito di Renzi, che quello stesso DDL ha contribuito a scrivere e ha votato alla Camera, primo ‘dichiarato’ responsabile. Un suicidio tattico per il partito dell’ex sindaco di Firenze.

Anche da parte del Pd, come ribadito questa mattina al Corriere della Sera da Franco Mirabelli, non ci saranno emendamenti al testo.

Il Pd ha come obiettivo di approvare la legge così com’è. E non saranno certo gli emendamenti della Lega un terreno di confronto. Noi non possiamo trattare con la Lega, con il partito che in tutto questo tempo ha dimostrato di non volere la legge e che è d’accordo con Orban e con il premier polacco. La nostra linea è di non presentare emendamenti con l’obiettivo di non modificare il testo. Presenteremo ordini del giorno. Vogliamo chiarire alcuni passaggi del testo, siamo convinti che sarà utile per rasserenare il clima. Cercheremo strumenti per allargare la base del consenso.