DDL Zan, pioggia di piazze in favore della legge contro l’omotransfobia

Non solo Milano, che sabato si ritroverà in piazza della Scala a partire dalle ore 15:00 per dire basta all’omotransfobia. A due settimane esatte dal ritorno del DDL Zan alla Camera dei Deputati, è Arcigay a mobilitare la comunità LGBT (e non solo) per sostenere la legge contro l’omotransfobia e la misoginia, che la destra nazionale vuole affossare.

Sabato 17 ottobre in tante città italiane si terranno delle pacifiche manifestazioni in favore del DDL, perché “è arrivato il momento che l’Italia segua l’esempio degli altri Paesi europei“.

“Da troppi anni attendiamo una legge seria ed efficace per contrastare la violenza e le discriminazioni verso le persone LGBT+ e le donne, tutelando le vittime con risorse adeguate e politiche concrete“, scrivono gli organizzatori. “Non si può più girare la testa dall’altra parte. È ora di fermare l’odio. Violenze e discriminazioni verso le persone LGBTI+ e le donne sono una realtà quotidiana. L’ultima ricerca dell’Agenzia Europea dei Diritti Fondamentali sulle persone LGBTI+ in Italia evidenzia che il 62% evita di prendere per mano la persona amata e il 30% non frequenta alcuni luoghi per paura di subire aggressioni. Il 23% dichiara di aver subito discriminazioni sul lavoro, il 32% di aver subito almeno un episodio di molestia nell’ultimo anno e l’8% un episodio di aggressione fisica negli ultimi 5 anni. Solo 1 persona su 6 ha denunciato questi episodi. Dopo tanti fallimenti e di proposte di legge affossate, è ora che l’Italia faccia la sua parte nel contrasto a discriminazioni e violenze fondate su sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere“.

“Non c’è più tempo“, concludono gli organizzatori. “Parlamento e Governo devono approvare subito una legge seria ed efficace. Siamo cittadine e cittadini di questo Paese e chiediamo una cosa semplice: poter vivere e e amare liberi dalla paura“.

Per ora sei le città coinvolte, ma l’elenco è in costante aggiornamento. Genova, Padova, Rieti, Trieste, Varese e Roma, davanti al Pantheon.

Genova 17 ottobre ore 16:00 – Piazza Raffaele De Ferrari

Padova 17 febbraio ore 17:00 – Via VIII Febbraio, 8 – davanti Palazzo Moroni

Rieti 17 ottobre ore 16:30 – Piazza Vittorio Emanuele

Roma 17 ottobre ore 16:30 – Pantheon – Piazza della rotonda

Trieste 17 ottobre ore 17:00 – Piazza dell’Unità d’Italia

Varese 17 ottobre ore 16:00 – Piazza Monte Grappa