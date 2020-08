Di male in peggio. Il nuovo ministro degli esteri polacco: ‘LGBT promuovono pedofilia, cannibalismo e zoofilia’

Eutanasia, pedofilia, zoofilia, cannibalismo. Tutte cause dell’ideologia LGBT, secondo Zbigniew Rau, il nuovo ministro degli Esteri polacco. È stato nominato ieri, e chi meglio di un omofobo con idee sconsiderate riguardo le persone LGBT può ricoprire un posto così importante in un governo?

AP News ha indagato su questo personaggio, scoprendo che la sua è una vera ossessione. Se non sa nulla di diplomazia, è molto preparato su tutte le fake news che riguardano la comunità LGBT, come abbiamo già potuto vedere.

La paura della lobby LGBT del ministro degli esteri Rau

Il ministro degli esteri ha una visione completamente distorta dell’ideologia LGBT, in cui è la morte della civiltà cristiana e che l’Europa intende legalizzare il cannibalismo, la zoofilia e addirittura la pedofilia. Tramite i social, ha poi tirato fuori il punto forte degli omofobi: i bambini.

Le vittime preferite del gender, che verrebbero corrotti per volere della lobby gay.

Ovviamente, la lobby LGBT e vari ‘educatori’ stanno cercando di entrare nelle scuole polacche… L’assalto ideologico a cui assistiamo richiede una reazione. Tuttavia, dobbiamo dotarci di uno scudo che protegga i diritti di genitori e figli, i valori cristiani e lo stile di vita. È quindi consigliabile adottare una legge contro la sessualizzazione dei bambini … Non possiamo lasciare che le minoranze impazziscano.

Con questi commenti, di certo il neo presidente rieletto Duda non ha nulla da obiettare, avendo un altro buon alleato per continuare la sua guerra alla comunità LGBT, sempre più in pericolo e oggetto ogni giorno di discriminazioni e violenze.