La Polonia rimane omofoba: il conservatore Duda confermato presidente

La Polonia ha scelto: Andrzej Duda riconfermato presidente. Ora è certo, quando lo spoglio delle schede è ormai concluso. Ma non è stata una dura sconfitta per lo sfidante, il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski.

Difatti, mentre il presidente conservatore ha ottenuto il 51,2% di voti al ballottaggio di ieri, Trzaskowski lo ha tallonato fino alla fine, attestandosi al secondo posto con il 48,79% (i dati si riferiscono ad uno spoglio spoglio arrivato al 99,7%).

Rafal Trzaskowski: la svolta per tutta la Polonia

Il sindaco di Varsavia sarebbe stato un punto di svolta per la Polonia intera. Non solo per il suo programma, ma anche per la sua apertura nei confronti della comunità LGBT. Nel corso degli anni, Trzaskowski ha partecipato ai pride della sua città, si è sempre mostrato a favore delle coppie formate da due persone dello stesso sesso, ed è un sostenitore del matrimonio egualitario. Meno d’accordo, invece, con le adozioni per le coppie gay.

Europeista convinto, nel suo programma dedicava molto spazio alle minoranze, le quali dovevano essere tutelate e aiutate per il bebe nazionale.

Dalla parte di Duda

Per un pugno di voti, Duda rimarrà invece alla guida della Polonia, portando avanti i valori tradizionali del Paese, l’orgoglio nazionale e naturalmente, la religione. Le coppie LGBT, invece, rimarranno nell’ombra. Ancora.