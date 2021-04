Disney Pixar, arriva il primo personaggio transgender di sempre?

< 1 minuto di lettura

La Disney Pixar sarebbe pronta ad un’epocale e attesa svolta. È infatti comparsa on line una chiamata casting dal celebre studio d’animazione, alla ricerca di un’attrice adolescente che possa “autenticamente” dare la propria voce al personaggio di una giovane trans all’interno di un’imminente progetto.

La Pixar deve ancora commentare ufficialmente la notizia, verificata come autentica dal gruppo Trans March. Nella chiamata casting, che esiste e sarebbe targata Disney Pixar, si legge:

Il personaggio, Jess, è una ragazza transgender di 14 anni. È compassionevole, divertente e ti dà sempre le spalle. Cerchiamo attrici di 12-17 anni che siano entusiaste, estroverse, divertente ed energiche. Si sentano a loro agio recitando davanti a un microfono. Possano ritrarre autenticamente una ragazza transgender di 14 anni.

La Pixar ha introdotto l’anno scorso un personaggio LGBT nel film Onward, doppiato dall’attrice queer Lena Waithe, con una poliziotta lesbica che ha in realtà pochissime battute. Molto più è stato fatto, invece, con Out, meraviglioso cortometraggio animato con coppia gay e coming out in famiglia disponibile su Disney Plus.