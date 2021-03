Don Giulio: “Adozione anche per le coppie LGBT, che problema c’è se un bimbo ha due mamme o due papà?”

< 1 minuto di lettura

Dopo essersi rifiutato di benedire le palme e i ramoscelli di ulivo, in contrasto con quanto deciso dalla Congregazione della Dottrina della Fede che ha ribadito il suo no alla benedizione delle coppie LGBT, don Giulio Mignani di Bonassola è stato inondato d’affetto e ringraziamenti, come confessato a Chiara Tenca di Repubblica.

Mi hanno commosso, molte erano persone ferite che non si sentono accolte da madre Chiesa: come se tua mamma ti dicesse che fai schifo. Sogno che anche da parte dei vertici ci sia un riconoscimento dell’amore delle coppie omosessuali: potrebbe aiutare parecchio. Io stesso ho liberato la coscienza di fedeli il cui figlio aveva fatto coming out e che sentivano la cosa come un peccato. Più sei tranquillo, più accogli. Il rifiuto, invece, può sfociare nella violenza, anche fisica.

Il parroco ha poi espresso un altro desiderio, legato alla genitorialità, alle famiglie arcobaleno, alle adozioni per le coppie LGBT.

Bisognerebbe equiparare le coppie gay a quelle che per motivi di natura non riescono a generare. Chi non può aver figli, potrebbe aver diritto all’adozione. Conosco due di donne unite civilmente con due figlie, che problema c’è? Ci sono bambini alla ricerca di due genitori e se una coppia omosessuale è in grado di accudirli, perché no? Possono avere capacità genitoriale al pari degli etero.

Più preti come don Giulio Mignani, e vivremmo senza ombra di dubbio in un’Italia migliore.