Dopo 32 anni di matrimonio marito e moglie fanno coming out: “Ora siamo felici”

Una coppia dell’Illinois ha pubblicamente fatto coming out dopo 32 anni di matrimonio. Privatamente, Brad e Cyndi Marler si sono confessati la rispettiva omosessualità pochi anni dopo essersi sposati, ma hanno deciso di rimanere pubblicamente nascosti fino ad oggi. Intervistati dall’Associated Press, la coppia ha rivelato le mille difficoltà del dover vivere una vita segreta, e di come ora possano finalmente vivere una vita autentica.

Brad ha ricordato una conversazione con sua madre, quando aveva 16 anni appena, in cui la donna affrontò il suo orientamento sessuale. “Mi disse solo, ‘Se sei gay, non va bene. Non farai questo alla nostra famiglia'”. Quella fu la prima e ultima volta in cui Brad discusse dell’argomento con sua madre. Anche Cyndi è cresciuta in un ambiente fortemente omofobo, tanto da convincere entrambi a tacere il proprio vero io, per vivere quella “vita tutta americana” che desideravano tanto. Brad e Cyndi sono rimasti fedeli l’uno all’altra, hanno comprato casa, hanno avuto figli e hanno messo su famiglia insieme.

“Volevamo la casa, il cane, i due bambini e abbiamo fatto tutto questo”, ha detto Cyndi. “Abbiamo deciso di farlo funzionare. Questo era quello che stavamo facendo”. In superficie, la vita stava andando bene per i Marler, ma il continuare a nascondere le rispettive identità dietro una facciata eteronormativa è con il tempo diventato insostenibile. Brad ha cercato aiuto per la sua omofobia interiorizzata.

“Per così tanto tempo, ho odiato quella parte di me”, ha confessato l’uomo, che non riusciva a capire perché la sua vita con Cyndi “non fosse abbastanza“. “Ci siamo sempre detti che eravamo noi due contro il mondo“. Tutto è cambiato quando la primogenita ha fatto coming out come ragazza lesbica. A quel punto mamma e papà hanno fatto coming out in famiglia. Successivamente sono andati in pensione, hanno venduto la loro casa e si sono trasferiti in due abitazioni separate a Chicago, dove hanno in programma di esplorare le loro rispettive identità LGBTQ+. “Tutto è nuovo“, ha detto Brad, che ora vuole finalmente vivere come uomo gay. Cyndi farà altrettanto, anche se si è presa del tempo prima di conoscere intimamente una donna. Ma al momento Brad e Cyndi non vogliono divorziare e continuano a vedersi tutti i giorni. “Siamo ancora migliori amici”, ha confermato Cyndi, dopo oltre 30 anni di matrimonio e decenni di paura.