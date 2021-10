3 minuti di lettura

Drag Race Italia, è conto alla rovescia per il debutto della prima edizione del talent show dedicato alle drag queen, nato negli Stati Uniti dalla mente di RuPaul. Cult per centinaia di migliaia di spettatori, che seguono il format nelle sue declinazioni nazionali, la prima stagione italiana esordirà sulla piattaforma di streaming Discovery+ a partire dal 19 novembre, guidato da Priscilla, Tommaso Zorzi e Chiara Francini.

Dopo la presentazione dei modelli della Pit Crew, enerdì 29 ottobre è stato diffuso sulle pagine social ufficiali del programma il primo promo di Drag Race Italia che vede protagoniste tutte le concorrenti in gara e i tre giudici. “L’arte drag prende vita“, con le queen dapprima intrappolate in cornici dorate, che circondano un salone da festa. Il video ha rappresentato l’annuncio del cast, composto da otto artiste. Chi si sfiderà per ottenere il titolo di miglior drag queen di Italia?