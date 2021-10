Drag Race Italia, parlano i 3 giudici. Svelati i modelli della Pit Crew – GALLERY e video

< 1 minuto di lettura

Manca sempre meno all’arrivo di Drag Race Italia, prima stagione in onda su Discovery Plus. L’account social dello show ha intervistato i tre giudici/protagonisti, Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla, chiedendo loro le prime impressioni carpite sul set. “Appena ho saputo di essere uno dei giudici, mi è semprato tipo un po’ Inception, era un sogno ricorrente, forse un incubo“, ha rivelato Zorzi.

“Gli altri due giudici, teneri“, ha precisato Chiara. “Tommaso mi fa pensare ad una straordinaria mela acerba. Anche se io ho sempre preferito una macedonia di banane”. “Mi sento incosciente, coraggiosa, rivoluzionaria“.

“La cosa che mi ha reso più felice di tutte è il fatto che il programma sia finalmente arrivato in Italia. Presentarlo in questo momento per me è il massimo. Abbiamo un po’ bisogno di scandalizzare“, ha proseguito Priscilla, icona drag di Mykonos. “Chiara è una drag queen intrappolata nel corpo di una donna“.

“Priscilla sarà la madre di tutti noi“, ha concluso Tommaso. “Questo è un modo diplomatico per darle della vecchia“. L’account social del programma ha inoltre presentato la Pit Crew di Drag Race Italia, composta dal modello Riccardo Trulli, dal ballerino Marco Foltran, dal modello Marco Da Roit e dal ballerino Gigi. In testa al post una gallery social esplificativa sui 4 ‘corpi’ dei 4 protagonisti. In attesa di scoprire le drag in gara!