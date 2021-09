Drag Race Italia, Francesco Totti giudice speciale? Spunta l’indizio social

2 minuti di lettura

E se Francesco Totti fosse tra i giudici speciali di una delle puntate della prima edizione di Drag Race Italia, versione nostrana del format nato negli Stati Uniti nel 2009, portato al successo da RuPaul? Sarebbe di certo un colpo da novanta per la trasmissione, che andrà in onda a novembre sulla piattaforma streaming Discovery+. Da dove nasce la suggestione? I social della trasmissione e il profilo della leggenda sportiva tacciono, ma uno scambio di follow potrebbe celare la verità.

C’è chi sottovaluta il ruolo dei seguaci e dei seguiti, ma quando si parla di produzioni tv molte indiscrezioni spuntano proprio tra i contatti social dei protagonisti. L’account Instagram di Drag Race Italia, ad esempio, segue appena 30 profili, a fronte degli oltre 32.000 seguaci. Nonostante manchi ancora più di un mese all’inizio dello show, la comunità nazionale ed internazionale appassionata del format ha già iniziato ad affollare la pagina, che non a caso segue i profili delle altre edizioni nel mondo, quelli dei tre conduttori (Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi) e della produzione.

Tra i profili esterni al mondo di Drag Race, alla casa di produzione Ballandi e al distributore, si fanno notare i nomi di Donatella Rettore e Giancarlo Commare, i primi due ospiti dati per certi nella prima edizione dello show. La cantautrice veneta ha infatti spoilerato la loro partecipazione con alcune foto di scena, presto eliminate dai suoi account, presto diffuse in rete dai suoi fan. Veniamo a Francesco Totti, il pupone simbolo di (e della) Roma, tra i primi profili ad essere seguito dall’account della trasmissione: esclusa l’ipotesi che il social media manager del programma sia un lupacchiotto sfegatato, la teoria sulla partecipazione allo show dell’ex calciatore non è da cestinare. D’altronde, in passato, Francesco Totti ha dimostrato di apprezzare l’arte drag, tanto da far esibire le Karma B, la Diamond e She Male alla festa in occasione del suo quarantesimo compleanno.

Altro dato che vale la pena non sottovalutare è che nelle ultime ore il profilo Instagram di Drag Race Italia ha iniziato a seguire altre stelle italiane dello spettacolo e della moda ed icone LGBTQ+, tra cui Patty Pravo, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Myss Keta e Donatella Versace.