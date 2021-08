Tommaso Zorzi: “Non farò solo Drag Race, quest’anno vi deve tremare il cu*o”

2 minuti di lettura

“E comunque non finisce con Drag Race. Vi deve tremare il cul* quest’anno“. L’ultimo messaggio di Tommaso Zorzi al mondo, che suona come una replica piccata a chi lo dava già per spacciato dopo la vittoria al Grande Fratello Vip. L’influencer, lanciato showman nel panorama televisivo italiano, sarà uno dei tre giurati della prima edizione di Drag Race Italia, in arrivo a novembre su Discovery+. Insieme a Priscilla e Chiara Francini, Tommaso Zorzi è pronto a giudicare le drag queen che sfileranno in passerella e si sfideranno per la corona, ma con la testa è già proiettato al futuro.

“Io che tra una settimana mi trasferisco a Roma e sono ancora in vacanza senza aver fatto mezza valigia”, ha scritto nelle scorse ore sulle sue Storie di Instagram, condivise insieme a un selfie con il filtro da pagliaccio. È quindi probabile che le registrazioni dello show ideato da RuPaul, allestito nell’edizione italiana nella Capitale, stiano per iniziare. Ma qualcos’altro pare bollire nella pentola di Tommaso Zorzi, che dopo il trionfo nel reality condotto da Alfonso Signorini si è dedicato a curare i suoi profili social, ma anche partecipato a L’Isola dei Famosi come opinionista e presentato Il Punto Zeta su Mediaset Play Infinity.

Che sia qualcosa inerente alla sua fortunata esperienza nella casa di Cinecittà? È da escludere, considerando che a commentare le gesta dei nuovi inquilini saranno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, anche lei ex-concorrente del reality show. Dal messaggio si lascia intendere che Drag Race lo terrà occupato durante l’autunno, mentre successivamente dovrebbero accadere cose, non meglio specificate. Impegni televisivi, impegni imprenditoriali, impegni da creator digitale? Il programma di Italia 1 che avrebbe potuto vederlo al timone sembra essere stato bloccato ancor prima della registrazione della puntata zero. Per ora aleggia il mistero, mentre c’è chi a gran voce già lo vorrebbe lì, sul gradino più alto di tutti, quello dell’Ariston. O quello ancor più di portata planetaria dell’Eurovision Song Contest…