Drag Race Italia, Donatella Rettore e Giancarlo Commare primi ospiti ufficiali

Comincia a prendere forma la prima edizione di Drag Race Italia, versione tricolore del talent show nato dalla mente di RuPaul, che sbarcherà sulla piattaforma Discovery+ a novembre. In attesa di conoscere i nomi delle drag queen che parteciperanno alla competizione (in rete circola una lista non ufficiale), sono stati resi noti i nomi dei primi due extra special guest judges, gli ospiti che affiancheranno la giuria nel corso di una puntata del programma.

A diffondere la notizia non sono stati gli account social ufficiali di Drag Race Italia, bensì proprio una delle ospiti, pronta a commentare i look delle concorrenti con la sua proverbiale ironia tagliente, come un bisturi perfetto. Parliamo di Donatella Rettore, tra le icone LGBTQ+ della musica italiana, la cui presenza al tavolo dei giurati fa presupporre che il lipsync di puntata sarà sulle note di uno dei suoi grandi successi. Lamette, Kobra, Splendido Splendente, Donatella? Insieme alla cantautrice veneta, oltre alla conduttrice Priscilla, uno degli attori emergenti più apprezzati dal pubblico e dalla critica: Giancarlo Commare. Protagonista della commedia a tinte arcobaleno Maschile Singolare, è Edoardo Incanti in SKAM Italia e ha interpretato il ruolo di Rocco Amato nella soap opera di Rai 1 Il Paradiso delle Signore.

Pochi minuti dopo la pubblicazione delle foto di backstage, Donatella Rettore ha eliminato dai propri social ogni traccia della sua partecipazione a Drag Race Italia. Che sia stato uno spoiler non concordato in precedenza con la produzione dello show? Rettore, oltre a svelarsi come prima ospite ufficiale della trasmissione, ha mostrato negli scatti anche parte della scenografia di Drag Race Italia. Il palco e la passerella del talent appaiono in tutto e per tutto fedeli a quelli del fratello maggiore americano, indice della cura prestata all’adattamento italiano del format. Quali altri giurati speciali dobbiamo aspettarci? In attesa di scoprirlo, godiamoci il primo teaser video!