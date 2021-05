Drag Race Italia: “No a Tommaso Zorzi giudice”, scatta la petizione

2 minuti di lettura

Sono trascorse poche ore dall’anteprima del sito DavideMaggio sulla partecipazione in qualità di giurato di Tommaso Zorzi alla potenziale prima edizione di Drag Race italiana, che già è scattata la rivolta sui social. Fra i tanti commenti a favore del presunto nuovo impegno televisivo del vincitore del Grande Fratello Vip 5 – che lascerebbe Mediaset per Discovery, piattaforma che accoglierebbe il reality -, molti quelli carichi di indignazione per l’indiscrezione. E scatta anche la petizione per escluderlo dalle riprese, il cui inizio è previsto per settembre.

“No a Tommaso Zorzi a RuPaul’s Drag Race Italia“, la petizione lanciata su Change.org, che nel giro di poche ore ha quasi raccolto 200 adesioni. “La scelta però di Tommaso Zorzi come giurato fisso è un affronto a tutta la comunità LGBTQIA+ che aspetta da tanto tempo l’arrivo dello show di drag queen più famoso del pianeta“, si legge nella descrizione della raccolta firme, lanciata da Valerio Gigante e rivolta direttamente a Discovery +. Ecco come è stato descritto l’opinionista de L’Isola dei Famosi all’interno della petizione, complici alcune dichiarazioni rilasciate durante il Grande Fratello Vip e alcune ospitate tv degli ultimi mesi:

Quello che flirta con la Meloni che rinnega ogni diritto alla comunità, quello che parla delle persone del Sud Italia come inferiori, quello che pratica bi-erasure, quello che che porta avanti i concetti di machismo tossico e definisce “casi umani” le persone più basse di lui e che simpatizza con la destra estremista.

Commenti non di poco conto, così come quelli che alcuni utenti su Twitter si sono lasciati sfuggire sul social. Due di questi, particolarmente duri, sono stati ricondivisi dallo stesso Tommaso Zorzi su Instagram. “Voglia di legare Tommaso Zorzi (ndr, scritto T0mmaso Z0rz1) ad una sedia, prenderlo ripetutamente a cazzotti in faccia, poi spingerlo a terra, calciargli le palle e piscia*gli addosso. Tutto questo in drag”, i messaggi, a cui l’influencer ha replicato con:

Mamma che voglia di trascinarti in tribunale in total Prada.

Nessuna conferma, ma nemmeno smentita, sulla notizia della sua partecipazione a Drag Race Italia…