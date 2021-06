Dragnificent, su Discover Plus il makeover drag che infonde coraggio e stile – lo spot in italiano

< 1 minuto di lettura

È ufficialmente arrivata su Discovery Plus la prima stagione di Dragnificent, serie makeover prodotta da TLC con protagoniste alcune delle drag queen più celebri d’America: Alexis Michelle, Bebe Zahara Benet, Thorgy Thor e Jujubee. Vestiti i panni di “fate turchine”, le protagoniste di questo viaggio sono chiamate ad incontrare in ogni tappa una persona diversa, accomunata con le altre da una richiesta di aiuto: prepararsi al meglio in vista di un evento importante.

Le 4 drag, tutte viste in passato in Ru Paul’s Drag Race, sono sfavillanti, sopra le righe, esagerate, ma con un cuore grande e l’obiettivo di aiutare tante persone a riconquistare la propria bellezza esteriore, ma soprattutto interiore. Con l’obiettivo di realizzare un makeover totale e sorprendente, che si tratti di una sposa che vuole lasciare tutti senza fiato il giorno del suo matrimonio, o di una donna pronta a rimettersi in gioco dopo un periodo difficile, le 4 “Dragnificent” sono quello che ci vuole per dar loro coraggio e un tocco di stile in più.

Ognuna di loro è chiamata a dare il suo contributo in un ambito specifico: Alexis Michelle per il makeup, Bebe per l’organizzazione dell’evento, Jujubee per stile e outfit e Thorgy Thor per la giusta colonna sonora.

Una sorta di Queer Eye in chiave drag, finalmente arrivato anche in Italia.