Dritto e Rovescio, parole choc da Caivano: “un gay è una sfortuna dentro casa, ma non lo puoi buttare” – video

Andrà a finire che dovremo ringraziare di essere vivi, perché in Italia non c’è la pena di morte per gli omosessuali. Così come non c’è una legge contro l’omotransfobia, che Vladimir Luxuria è tornata a difendere in collegamento con lo studio, chiedendo ai presenti per quale motivo non dovrebbero esistere aggravanti nei confronti di simili crimini, come da 30 anni capita per l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali.

“Se quel ragazzo avesse speronato lo scooter della sorella perché non approvava la relazione tra la sorella e una persona nera, ci sarebbe stata l’aggravante per motivi razziali contemplata dalla Legge Mancino“, ha giustamente sottolineato Vladimir, con Giuseppe Cruciani che in modo del tutto gratuito ha reagito con un ‘mah, non credo‘, senza minimamente sapere di cosa stesse parlando. Perché così è. “Se quel ragazzo avesse speronato lo scooter della sorella perché non approvava la relazione tra la sorella e un ragazzo musulmano, ci sarebbe stata l’aggravante prevista dalla Legge Mancino contro la discriminazione religiosa“, ha continuato Luxuria, per poi tuonare: “Per quale motivo ancora oggi voi siete contrari al fatto che ci possa essere un’aggravante per orientamento sessuale e identità di genere, me lo dovete spiegare. Perché! Perché!”.