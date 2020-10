“Ducktales”, il regista della serie Disney conferma che Penumbra è lesbica

Il reboot animato Disney di “Ducktales” continua a regalare inclusione LGBT. Dopo i due papà gay visti pochi mesi fa, ecco infatti arrivare un altro personaggio queer, l’aliena Penumbra, che ha confessato di non amare gli uomini. Dopo lo stupore dei fan sui social, il regista e storyboarder della serie Sam King è corso su Twitter per confermare l’avvenuto coming out del personaggio.

Ducktales è il reboot del cartone animato Disney su Paperino, i suoi nipoti Qui, Quo e Qua e i vari personaggi di Paperopoli. Nella seconda stagione, la sorella di Paperino, Della, finisce sulla luna con una civiltà aliena chiamata Moonlanders. Nella terza stagione, una di questi Moonlanders, Penumbra per l’appunto, torna sulla terra con i paperi, cercando di stabilircisi. L’ultimo episodio andato in onda vede proprio Penumbra, Penny per i suoi amici, lottare per adattarsi al nuovo Pianeta. A un certo punto, Jet McQuack si scusa per il brutto appuntamento tra i due: “sei davvero forte, e anche se mi odi, non voglio dover essere tuo nemico”. Ed è qui che Penumbra, confusa, replica: “Cosa? No! Non siamo nemici. Semplicemente non desidero uscire con un uomo”.

Penny non è il primo personaggio queer nello show. Nel primo episodio della terza stagione, come dimenticarlo, abbiamo visto la giovane anatroccolo Violet acclamata dai suoi due papà e dalla sorella adottiva.

Hey yeah! For clarity, I had certain constraints I had to work in to get this across, so believe me I'm the first to say I wish it was more overt.

But yes, since Penny calls everything on Earth "Earth —" her saying "Earth…Male" is specifically saying "Men". She's a lesbian. https://t.co/nwORqkDBj0

— 🐝 Sam King 🎃 (@SamanthaCKing) September 29, 2020