Elite 4: ecco il bollente trailer italiano

Elite 4, Il teen drama spagnolo, tornerà su Netflix dal 18 giugno, con la sua quarta stagione. In attesa di quella data, oggi è uscito il primo provocante trailer in italiano.

Nel minuto e 38 di durata, il trailer mostra alcune delle scene più hot della nuova stagione, alternate a piccoli spoiler sulla nuova storia che riguarderà l’intero cast e alcuni nuovi personaggi. Uno su tutti andrà ad incidere sull’amata coppia gay della serie.

Tra sesso a 3 nelle docce, baci tra ragazze e feste in locali per soli uomini, Elite 4 si preannuncia ancora più provocante e queer. Non ci resta che aspettare poco meno di un mese per appassionarci alla nuova stagione. Nel frattempo, non perdetevi le anticipazioni!