Discovery+ celebra il Pride Month con Pride, un canale per promuovere e raccontare storie di inclusione

In occasione del Pride Month 2022, e in attesa della 2a stagione di Drag Race Italia, discovery+ celebra la diversità e l’inclusione con “PRIDE”, canale ricco di tantissimi titoli italiani e internazionali, che intende promuovere e raccontare storie di diversità e inclusione.

La raccolta prevede a partire da mercoledì 1 giugno, numerosi titoli in esclusiva, come l’emozionante racconto corale di “Vite Divergenti: storie di un altro genere”, la serie di documentari “The Book of Queer”, la docu-serie “Generation Drag” e il reality show in puntate “Trixie Motel”.

“Vite Divergenti: storie di un altro genere”, disponibile a partire da mercoledì 1 giugno, è uno sguardo sulla comunità transgender italiana. Un racconto corale fatto di voci e volti di 14 persone che hanno affrontato un percorso di transizione, ognuna a modo proprio.

Saranno invece disponibili a partire da giovedì 2 giugno i primi documentari della serie “The Book of Queer”, che mette in luce gli eroi, i re e le regine LGBTQ+ dimenticati della storia. Dai guerrieri indiani trans, passando per gli imperatori romani omosessuali, fino a un presidente degli Stati Uniti gay, questa raccolta di storie punta a far aprire gli occhi sulle tematiche LGBTQ+, i cui contributi sono stati cancellati o sminuiti nel corso degli anni.

Parte da giovedì 9 giugno “Generation Drag”, la docu-serie che ha come executive producer Tyra Banks, che segue il viaggio dei ragazzi drag e delle loro famiglie mentre si preparano per il DRAGUTANTE, un ballo drag annuale per teenager, che offre loro uno spazio sicuro per poter diventare il proprio supereroe drag. In arrivo invece da venerdì 17 giugno “Trixie Motel”, un ibrido tra reality e commedia che se­gue la drag Tri­xie Mattel (vin­ci­tri­ce di Ru­pau­l’s Drag Race – All Stars) men­tre ri­strut­tu­ra e si pre­pa­ra ad apri­re il suo mo­tel a Palm Springs, in Ca­li­for­nia. Obiettivo? Trasformare un motel di Palm Springs in un paradiso drag.

