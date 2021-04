Elite 4, Manu Ríos sexy new entry della serie Netflix – la gallery social

< 1 minuto di lettura

La quarta stagione di Elite, seguitissima seie spagnola, arriverà il 18 giugno solo su Netflix, con il suo carico di adolescenti, morti ammazzati e misteri. Nei nuovi episodi i fan della serie ritroveranno vecchi volti come Itzan Escamilla, Georgina Amorós, Claudia Salas, Arón Piper, Omar Ayuso e Miguel Bernardeau, ma anche new entry come Diego Martín, Marina Cariddi, Carla Díaz e soprattutto il modello/influencer Manu Ríos.

Oltre 5 milioni e mezzo di follower, Manu Ríos ha 22 anni e si è fatto vedere in tv nel corso dell’edizione spagnola di Tu si que vales. Ora punta al decollo recitativo grazie proprio ad Elite, anticipato da una serie di scatti hot pubblicati sul suo seguitissimo profilo social.

Foto che abbracciano anche il nudo artistico, per una new entry in Elite che potrebbe vederlo come terzo incomodo nella storia d’amore tra Ander Muñoz, interpretato da Arón Piper, e Omar Shanaa, interpretato da Omar Ayuso, come si evince dal primo trailer della 4a stagione. Ormai davvero imminente.