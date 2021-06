Elite 4, tutte le scene hot tra Arón Piper, Manu Ríos e Omar Ayuso – la GALLERY e il video

< 1 minuto di lettura

Da giorni Elite 4 spopola su Netflix, e non solo in Italia ma in tutto il mondo, con i ricchi, bellissimi e disinibiti adolescenti del liceo Las Encinas di nuovo tra noi.

Tra le new entry di stagione spicca il giovane e fascinoso Manu Ríos (gallery), chiamato a far scoppiare la storica coppia composta da Arón Piper e Omar Ayuso, con la serie che ha presto preso la direzione del soft porno, con ménage à trois in doccia e nudi disseminati in lungo e in largo. La trama, inutile dirlo, fa oramai da sottofondo a scene ad alta temperatura.

Altre novità di stagione sono Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch, Diego Martín e Andrés Velencoso. Confermatissimi sul set Miguel Bernadeau, Omar Omar Ayuso, Aron Piper, Claudia Salas, Itzan Escamilla e Georgina Amorós, ma è la storia a tre tra Ander, Omar e Patrick a fare furore, con il “best of” raccolto nella gallery in testa al post.

Vedere per credere…