Enrico Papi: “Potrei innamorarmi di chiunque, come si fa a non accettare l’omosessualità di un figlio?”

< 1 minuto di lettura

56 anni da poco compiuti, Enrico Papi prepara il grande ritorno a Mediaset dopo 7 anni d’assenza. Sposato con Raffaella Schifino da 23 anni e papà di due figli, Papi si è concesso una lunga intervista ad Alessio Poeta, sul magazine Chi, in cui ha affrontato anche le tante voci passate riguardanti la sua sessualità.

Un classico per chi fa questo mestiere, anche se non le nascondo che oggi più che mai potrei innamorarmi, in senso lato, di chiunque. E senza alcun problema. A oggi non è mai successo, pur avendo avuto i miei corteggiatori. Ma quando sento qualcuno rivendicare la sua eterosessualità inorridisco. Mi sembra quasi un’offesa.

Un lungo matrimonio, quello con Raffaella, segnato anche dalla distanza, perché negli ultimi anni Enrico ha fatto la spola tra Roma e Milano. “Il segreto? La sopportazione reciproca, che negli anni aumenta sempre più. I rapporti importanti vanno salvaguardati e messi al di sopra di ogni cosa. Credo che la fedeltà appartenga più allo spirito che al corpo e che l’essere umano non nasca per essere monogamo. O almeno non fino in fondo. Negli equilibri di una coppia, poi, può succedere di tutto. L’importante è che non venga mai il rispetto. Se non c’è un tradimento della stima, della persona, della famiglia, non finisce il mondo“.

E se uno dei suoi due figli facesse coming out in famiglia? “Non avrei problemi e faccio fatica a capire come ci sia ancora questa reticenza ad accettare una cosa così normale. Quando mi si parla di condizioni culturali m’incazzo. La cultura non c’entra nulla“.

Per la prima volta su Canale 5 nel 1996, quando Berlusconi lo volle al posto di Sgarbi per Papi Quotidiani, Enrico tornerà a Mediaset in autunno.