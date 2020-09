Ethan Peters, morto a 17 anni lo YouTuber/Influencer Ethan is Supreme

Morire a 17 anni appena. Ethan Peters, youtuber ed influencer americano conosciuto in rete come Ethan is Supreme, è deceduto, come confermato dal padre, che l’ha trovato senza vita in camera sua. Il ragazzo sarebbe morto di overdose da Xanax, che aveva iniziato a prendere per riuscire a gestire la pressione data dalla sua popolarità web. Specializzato in make up e beauty tutorial, il giovanissimo Ethan, che aveva iniziato a pubblicare video e foto a 13 anni appena, aveva oltre mezzo milione di follower Instagram e quasi 140.000 iscritti al canale Youtube.

Ava Louise, sua collega nonché amica, ha rivelato sui social che Peters era diventato dipendente dai farmaci, tanto dall’aver chiesto una mano per uscirne: «Tirate fuori i vostri amici dalla droga prima che sia troppo tardi. Ethan una settimana fa mi ha detto che voleva aiuto. Vorrei averlo costretto, vorrei avergli urlato contro, vorrei non avergli lasciato prendere le pillole davanti a me. Questo dolore è assurdo».

Il padre di Ethan, Gerald, ha ricordato il figlio a FoxNews, definendolo “un’anima gentile, che accettava tutti per quello che erano”.