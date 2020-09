Qualificazioni Euro 2022, le calciatrici di Malta e Danimarca in ginocchio per dire basta all’omofobia

La tredicesima edizione del campionato europeo di calcio femminile si svolgerà in Inghilterra dal 6 al 31 luglio 2022, con le qualificazioni in campo anche in questi giorni. Nel gruppo B, che vede l’Italia in testa al girone con 7 vittorie in 7 partite, spicca anche il primato della Danimarca, andata a vincere per 8 a 0 sul campo di Malta.

Poco prima del via al match, le calciatrici di entrambe le squadre si sono volute inginocchiare, per inviare un messaggio contro il razzismo, l’omofobia e ogni tipo di discriminazione. In questi ultimi anni il calcio femminile è finalmente cresciuto di popolarità, ma la disparità economica con la controparte maschile è spaventosa.

Rispetto ai calciatori, dove il coming out tra professionisti praticamente non esiste, tra le calciatrici è fortunatamente più comune dichiarare la propria omosessualità. Non a caso la 35enne Megan Rapinoe, capitana della nazionale di calcio USA campione del mondo nonché pallone d’oro 2019, è felicemente fidanzata con la cestista Sue Bird, oltre a non perdere mai occasione per farsi portavoce LGBT in ambito sportivo e politico. Indimenticato il suo clamoroso rifiuto di andare alla Casa Bianca dopo aver vinto la Coppa del Mondo, a causa dell’omotransfobico presidente Donald Trump.