Eurovision 2021, confermate le date e i 41 Paesi partecipanti (Italia inclusa)

L’EBU (European Broadcasting Union) ha ribadito le date dell’Eurovision Song Contest 2021, che si terrà a Rotterdam il 18, 20 e 22 maggio. Persa l’edizione del 2020 causa Covid-19, la manifestazione rimarrà in Olanda, Paese trionfatore nel 2019. Confermati i 41 Paesi partecipanti del 2020, Italia compresa. 19 di questi 41 Paesi hanno già riconfermato gli artisti del 2020. A rappresentare l’Italia, invece, non sarà Diodato, a meno che il cantante non si ripresenti a Sanremo e bissi il trionfo all’Ariston. Il nostro rappresentante è infatti legato per regolamento al vincitore del Festival ligure.

Due le semifinali, come sempre, che coinvolgeranno 35 Paesi. Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania e Paesi Bassi (Paese ospitante), sono già in finale. Martin Österdahl, nuovo supervisore esecutivo dell’Eurovision dopo l’addio di Jon Ola Sand, ha rivelato di avere 4 possibili scenari alternativi, nel caso in cui la pandemia da Covid fosse ancora attiva.

Sono esattamente 30 anni che l’Italia non vince l’Eurovision, ovvero dal trionfo di Toto Cutugno nel 1990.