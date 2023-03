Eurovision 2023, Marco Mengoni canterà “Due Vite”. È ufficiale – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Marco Mengoni rappresenterà l’Italia all’Eurovision di Liverpool con Due Vite, brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Dopo un mese di dubbi eventuali, la conferma è arrivata oggi via social direttamente dal diretto interessato.

“Due Vite goes to Eurovision“, ha scritto Marco su Instagram, pubblicando un video ‘riassunto’ della felice esperienza all’Ariston. Non è chiaro se ci saranno parti in inglese o se Mengoni canterà “Due Vite” interamente in italiano, come quasi sempre accaduto da quando nel 2011 l’Italia è tornata in gara all’Eurovision. Da allora a mischiare inglese e italiano sono stati Raphael Gualazzi nel 2011 con Follia d’amore (Madness of Love), Nina Zilli nel 2012 con L’amore è femmina (Out of Love) e Francesca Michielin nel 2016 con No Degree of Separation, arrivando rispettivamente secondo, nona e 16esima.







Per Mengoni sarà la 2a partecipazione all’Eurovision, 10 anni dopo il 7° posto raggiunto con l’Essenziale. Quell’anno la manifestazione si tenne in Svezia grazie al trionfo di Loreen con il tormentone Euphoria, e proprio Loreen rappresenterà la Svezia con il brano super favorito alla vittoria finale, Tattoo, meno di una settimana fa in trionfo al Melodifestivalen.

Marco, bookmakers alla mano tra i primi 5 favoriti, dovrà vedersela proprio con la 39enne cantante svedese, provando a fare meglio della sua precedente esperienza e di Mahmood e Blanco, un anno fa arrivati sesti a Torino con Brividi. Riuscirà Due Vite nell’impresa?

