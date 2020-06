Famiglia arcobaleno chiede sconto all’acquapark. La risposta: ‘non siete una vera famiglia’

Ancora una volta. Una nuova discriminazione. A vivere questa brutta esperienza una famiglia arcobaleno. Sono due papà di Torino e i loro figli, di 3 e 6 anni. La denuncia è arrivata da Uil Diritti della città piemontese, e riguarda il parco Blu Paradise di Orbassano. La coppia di papà aveva richiesto alla cassa la tariffa agevolata per famiglie, ma il responsabile gli ha risposta che loro non sono una famiglia.

Le motivazioni da parte dei gestori per non applicare lo sconto alla famiglia arcobaleno sono state assurde. Secondo il responsabile, infatti, ogni coppia di persone dello stesso sesso si potrebbe fingere una coppia LGBT e approfittare così dello sconto.

Dalla Uil, che ha denunciato il fatto, spiegano:

Ai due papà sono state date spiegazioni inaccettabili come ‘voi non siete una famiglia, non siete una coppia’. Un’affermazione grave.