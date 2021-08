Fantasie di un Superman gay

< 1 minuto di lettura

E chissà se sarà mai vero o soltanto una fantasia di Ethan Van Sciver, fumettista che ha lavorato sia per Marvel sia per DC Comics, che in una recente intervista ha dichiarato che il prossimo Superman sarà gay. Boutade di un creativo per far rimbalzare il proprio nome in giro per il mondo? Preliminari sondaggi di DC Comics per valutare le reazioni? Fantasia di costume a metà tra l’erotico e l’irrefrenabilmente politico desiderio di abbattere l’uomo d’acciaio simbolo del maschio imperituro che mai cederebbe alle lusinghe di un’affettività omosessuale? Chissà. Fatto sta che la notizia ha fatto il giro del mondo. Perché dell’ambiguo rapporto tra Batman e Robin si fantastica sin dagli anni ’70. E del resto, un Robin bisessuale è già story telling. Per Spiderman quasi quasi non c’è gusto, come se Peter Parker fosse già troppo fragile di suo perché una versione gay faccia notizia. Ma di un Superman pronto a fluidificare l’acciaio per liquefarlo in obliqua omoaffettività finora non se n’era mai parlato, se non in certe nascoste -ma sul web nulla è mai davvero nascosto – fantasie visive di illustratori, fumettisti, grafici e artistoidi. Sì, spesso il Superman incendiato dall’amore gay è ritratto tra le braccia di Batman, fantasia cross che attraversa erotismi e filoni comics. E però ora qui si fantastica di un Superman gay e basta. Abbiamo collezionato alcuni visual che dimostrano che la fantasia di omoerotizzare Superman arriva da lontano.