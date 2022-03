Firebird, la storia d’amore impossibile tra due soldati sovietici. Il trailer del film

2 min. di lettura

Presentato in anteprima al BFI Flare nel marzo 2021, Firebird è l’esordio alla regia di Peeter Rebane, dichiaratamente omosessuale, attivista e qui anche co-sceneggiatore al fianco del protagonista Tom Prior. In uscita nei cinema del Regno Unito il prossimo 22 aprile, Firebird è quantomai attuale, visto quel che sta accadendo in Ucraina e in Russia, con il regime putiniano che da quasi 10 anni ha vietato qualsiasi manifestazione LGBT, rendendo illegale la “propaganda gay”.

Tratto da una storia vera, il film prende vita dal libro di memorie dell’attore russo Sergei Fetissow, intitolato The Story of Roman, deceduto nel 2017. Al centro della trama una pericolosa e impossibile storia d’amore tra due soldati, che vivevano fianco a fianco all’interno di una base aerea durante l’occupazione sovietica dell’Estonia.

Siamo nel pieno della Guerra Fredda. Sergey (Tom Prior), conta i giorni che mancano alla fine del servizio militare. Ma la sua vita viene sconvolta quando Roman (Oleg Zagorodnii), audace pilota di caccia, arriva alla base nel 1977, durante il culmine dell’oppressivo regime comunista nel Paese. Tra i due uomini scatta immediatamente l’attrazione sessuale, in un momento in cui le persone LGBT+ erano quotidianamente perseguitate. Per i due giovani soldati tutto cambia quando un ufficiale del KGB riceve un rapporto anonimo sulla loro relazione.

L’ufficiale minaccia Roman, ricordandogli che sarà spedito un campo di lavoro forzato per cinque anni se si verrà a sapere che è stato con un altro uomo. Terrorizzato, Roman rompe con Sergey, distrutto dall’addio dell’amato e costretto a lasciare la base. Sergey si trasferisce a Mosca per studiare recitazione e apre un’attività di successo, mentre Roman mette su famiglia. Dopo anni, i due si ritrovano, Roman prova a riaccendere il rapporto con Sergey, perché quell’amore non è mai del tutto scemato. Ma la minaccia del regime sovietico nei confronti delle persone LGBTQ+ è ancora spaventosa….

“Ho letto il libro durante un fine settimana e mi ha fatto piangere“, ha ricordato il regista. “Questa è una storia vera così intima e potente.” Peeter Rebane ha sottolineato come Firebird sia una storia “semplicemente unica“, poiché “non aveva mai visto un film su un amore proibito nell’esercito sovietico“.

Anche se ambientato negli anni ’70, i temi di Firebird sono ancora rilevanti, ha concluso il regista, visto e considerato “tutto ciò che accade in Russia e nel mondo“. Non è ancora chiaro se la pellicola avrà mai una distribuzione italiana.

