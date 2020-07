Max Parker e Kris Mochrie, fratelli nella soap Emmerdale e fidanzati nella vita reale?

Max Parker e Kris Mochrie sono due bellissimi attori che interpretano i fratelli Luke e Lee Posner nella famosa soap britannica Emmerdale. Ebbene secondo quanto riportato dall’inglese The Sun, Max e Kris sono una coppia nella vita reale.

Va detto che i due non hanno mai girato scene insieme fino a poche settimane fa, per quanto interpretassero due fratelli. L’ultimo giorno di riprese di Mochrie, che ha visto la morte del suo personaggio, i due hanno finalmente calcato lo stesso set e si sono conosciuti ufficialmente. Da allora, a quanto pare, non si sono più staccati l’uno dall’altro.

“Sono stati scelti come fratelli perché sono molto simili, hanno scherzato sul fatto che il casting abbia fatto un ottimo lavoro”, ha riferito una fonte al giornale. “I ragazzi si sono tenuti in contatto dopo che Kris ha abbandonato la soap, e stanno trascorrendo molto tempo insieme. Sono ancora ai primi giorni, ma si stanno davvero divertendo, e chissà cosa riserverà loro il futuro”

Tanto Parker quanto Mochrie non hanno confermato ufficialmente i rumor, ma Kris ha condiviso la prima immagine ‘di coppia’ sui social (immagine in basso), facendo ulteriormente volare il gossip britannico.