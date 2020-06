Gabriel Garko paparazzato con un nuovo ‘amico speciale’. Che fine ha fatto Gabriele Rossi?

Abbracciati e sorridenti. Così Gabriel Garko e un misterioso ragazzo sono stati ripresi da un paparazzo, all’uscita di un ristorante. Il nuovo ‘amico speciale’, però, non è Gabriele Rossi, attore di “Tutti Pazzi per Amore” e “Un passo dal Cielo“. Ma di sicuro, c’è la stessa intimità che l’attore 47enne aveva con lui.

A gridare allo scoop è Chi, settimanale che ha pubblicato le foto della passeggiata per Roma, a seguito di una cena in un ristorante.

Una passeggiata con un ragazzo che lo abbraccia più volte affettuosamente alle spalle. Fino a pochi mesi fa questa stessa confidenza era riservata a Gabriele Rossi. Gabriel sembra vivere una ripartenza all’insegna della serenità. Questo amico speciale lo rende sereno e sorridente come da tempo non si vedeva.

Come confermato dal settimanale, questo nuovo ragazzo non appartiene alla cerchia di amici di Gabriel Garko, e l’affetto dimostrato lo potrebbe porre a una conoscenza molto più intima. E da quanto dicono i fan dell’attore e gli amanti dei gossip, l’attore non era così sereno da molto tempo. Da sempre tenebroso, il protagonista di “L’Onore e il Rispetto” appariva così solo in rari momenti, almeno quelli catturati dai paparazzi.

La storia di Gabriel Garko con Rossi

I due attori non avevano mai spiegato la profonda amicizia che li univa. Gabriel Garko, negli ultimi mesi, era stato visto andare in vacanza con Imma Battaglia e Eva Grimaldi, cenare con i genitori di Rossi, ma anche stringere rapporti con Ana Bettz e uscire a cena o fare due passi con i soliti amici.