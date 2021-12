Gabriele Rossi a sorpresa: “Lorenzo Licitra è il mio compagno”

< 1 minuto di lettura

Un anno dopo il suo coming out da Barbara D’Urso, Gabriele Rossi ha svelato su Rai2, nel corso di Oggi è un altro Giorno, il nome del proprio compagno. Lorenzo Licitra, ex vincitore di X Factor 11 che riuscì nell’impresa di battere i Maneskin. 29enne di Ragusa, il cantante non aveva mai fatto pubblicamente coming out. Ecco perché la rivelazione di Rossi fa ancora più “clamore”, per quanto straordinaria nella sua semplicità e serenità.

Nel pomeriggio di Rai1 lo stesso Lorenzo ha inviato un video all’amato, con Rossi visibilmente emozionato in studio. Gabriele ha raccontato come e quando abbia conosciuto Licitra, due anni or sono, con cui attualmente convive. “Gli mandai un messaggio quando vinse X Factor per complimentarmi“, ha confessato Rossi. “Gli scrissi una cosa del tipo “mi raccomando non smettere di cantare”. Ma era un messaggio senza finalità di approccio. Poi è capitato di prenderci un caffè. E poi un altro. E poi…“. E poi è scoppiato l’amore, ora pronto per essere vissuto alla luce del giorno.

Ex di Gabriel Garko nonché ex ballerino, Rossi sarà il 5 dicembre in prime time su Rai1 grazie al film biopic dedicato a Carla Fracci, interpretata per l’occasione da Alessandra Mastronardi.