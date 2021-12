Tutti i coming out di personaggi famosi del 2021

Se nel 2020 ne avevamo raccolti una cinquantina, nel 2021 i coming out ‘vip’ sono stati felicemente di più. Oltre 50 quelli da noi riportati nel corso delle ultime 52 settimane. In media, più di uno ogni sette giorni. Coming out in arrivo soprattutto dal mondo dello sport, grazie alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Tokyo, ma generalmente abbiamo assistito ad un fiume di ‘uscite dall’armadio’ che hanno commosso i social, riempito le pagine dei quotidiani, alimentato discussioni e dato ulteriore forza al concetto di visibilità e rappresentanza.

Perché noi tutti ci auguriamo di vivere in un prossimo futuro in cui il coming out non servirà più a nulla, perché la parità dei diritti sarà assoluta e la discriminazione cancellata, ma fino ad allora ogni coming out avrà un peso specifico, soprattutto se in arrivo da universi costantemente sotto la lente d’ingrandimento.

Tutti i coming out del 2021

