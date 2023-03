Gabriele Rossi, dolce messaggio d’amore a Lorenzo Licitra dopo aver cullato il sogno Eurovision

0:00 Ascolta l'articolo

Ex vincitore di X Factor nell’anno in cui Maneskin arrivarono secondi proprio dietro di lui, Lorenzo Licitra è tornato in tv grazie a Una voce per San Marino, talent canoro pensato per scovare il rappresentante del microstato all’Eurovision. Licitra si è presentato con un look rivoluzionato rispetto al 2017 e un brano pop in lingua inglese, affiancato da 4 ballerini. Uno dei quattro, Gabriele Rossi, è da anni il suo fidanzato.

Proprio Rossi, via social, ha voluto celebrare Never Give Up, singolo che ha certificato il ritorno discografico di Lorenzo, e il suo amato compagno.

“L’amore sposta le montagne, la musica ci riporta alla sorgente di ogni diluvio“, ha scritto Gabriele. “Questa ultima avventura è stata come un’Arca di Noè che ci ha fatto sentire salvi, ci ha fatto sentire riconosciuti in ogni salita che percorriamo a denti stretti e che stampa nei nostri cuori un solo mantra: Never Give Up ! È la direzione di chi ama lavorare in squadra, di chi non smette di sognare, di chi sa amare la famiglia che ci scegliamo ma anche quella naturale. Grazie per aver contribuito alla creazione di un ricordo meraviglioso, con tutte le preziosissime difficoltà che abbiamo dovuto superare, uniti, sempre. Grazie a te, Lorenzo. E grazie a ogni persona che in un modo o nell’altro sostiene la buona musica“.

Licitra ha commentato il dolce post con l’emoticon di un cuore. A vincere la 2a edizione di Una voce per San Marino sono stati i Piqued Jacks, band rock di Pistoia, davanti a Le Deva. Saranno loro a rappresentare San Marino all’Eurovision di Liverpool nel mese di maggio, con Marco Mengoni a trainare l’Italia.

A fine 2021 Gabriele Rossi ha di fatto fatto outing nei confronti di Lorenzo Licitra, annunciando in tv “è il mio compagno”. I due si sono conosciuti per puro caso, via social. “Gli mandai un messaggio quando vinse X Factor per complimentarmi“, confessò Rossi su Rai1. “Gli scrissi una cosa del tipo “mi raccomando non smettere di cantare”. Ma era un messaggio senza finalità di approccio. Poi è capitato di prenderci un caffè. E poi un altro. E poi…“.

E poi è scoppiato l’amore, appena celebrato anche sul palco di Una voce per San Marino.







